Cabul 13/03/2017 | 11h14

Ao menos uma pessoa morreu e oito ficaram feridas nesta segunda-feira no centro de Cabul em uma explosão contra um ônibus em um horário de grande movimento, anunciou o ministério do Interior.

"As primeiras informações mencionam uma mulher morta e oito pessoas feridas na explosão", no bairro residencial de Taimani, escreveu no Twitter o porta-voz do ministério, Sediq Sediqqi.

O porta-voz informou que o atentado foi executado com um artefato ativado na passagem do veículo.

