Explosão contra ônibus deixa um morto no centro de Cabul

Afeganistão 13/03/2017 | 12h48

Pelo menos uma pessoa morreu e oito ficaram feridas, nesta segunda-feira, no centro de Cabul, após uma explosão contra um ônibus em um horário de grande movimento. O atentado foi confirmado pelo Ministério do Interior do Afeganistão.



"As primeiras informações mencionam uma mulher morta e oito pessoas feridas na explosão", no bairro residencial de Taimani, escreveu no Twitter o porta-voz do ministério, Sediq Sediqqi.

O porta-voz informou que o atentado foi executado com um artefato ativado na passagem do veículo. Ainda não há informações sobre a motivação da explosão.

