Exército americano enviará drones armados para Coreia do Sul

Washington 13/03/2017 | 16h36

O Exército americano enviará drones (veículo aéreo não-tripulado) armados Gray Eagle MQ-1C para a Coreia do Sul, segundo anúncio do Pentágono feito nesta segunda-fera (13), em um momento em que aumenta a preocupação pelo programa de mísseis nucleares da Coreia do Norte.

O Departamento de Defesa assinalou que o envio deste tipo de dispositivo faz parte de um plano de reforço a nível global da capacidade de drones do Exército.

"Não é apenas para a Coreia", apontou o porta-voz do Pentágono, Jeff Davis.

"Todas as divisões da infantaria" americanas deverão estar equipadas com, pelo menos, uma companhia de drones Gray Eagle.

Os dispositivos Gray Eagle MQ-1C são uma variação do famoso drone americano Predator. Possuem sensores e podem carregar até quatro mísseis Hellfire para bombardear alvos.

Uma companhia de drones é formada por 128 pessoas e um número não especificado destes dispositivos, que são pilotados à distância.

A companhia da Coreia do Sul será enviada "no início do ano que vem", de acordo com o porta-voz do Pentágono.

As autoridades e estrategistas americanos estão cada vez mais preocupados com os movimentos do regime de Pyongyang.

A Coreia do Norte realizou em 2016 dois testes nucleares e uma série de lançamentos de mísseis, demonstrando que avança em seu objetivo de produzir uma arma nuclear.

O Conselho de Segurança da ONU condenou na semana passada por unanimidade, incluindo a China, os últimos lançamentos de mísseis.

Os Estados Unidos têm 28.000 soldados na Coreia do Sul.

