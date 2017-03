Ex-presidente do Egito é libertado após arquivamento de acusação

Por decisão da Justiça 24/03/2017 | 07h44 Atualizada em

Após seis anos preso, o ex-presidente do Egito Hosni Mubarak foi libertado, nesta sexta-feira. O ex-líder deixou o Hospital Militar Maadi e seguiu para a sua casa.

Mubarak governo o país durante 30 anos e foi preso, em 2011, após reprimir violentamente os protestos da Primavera Árabe. Acusado pelo assassinato de 239 manifestantes em 18 dias de revolta, o ex-presidente acabou detido e passou os últimos anos em prisão domiciliar. No dia 2 de março, no entanto, as denúncias contra Mubarak pelas mortes nos protestos foram arquivadas pelo Tribunal de Cassação do Egito.

A liberdade do ex-líder egípcio foi anunciada pelo advogado. Aos 88 anos, Mubarak não poderá viajar devido a uma investigação por ganhos ilícitos, que apura um suposto acúmulo de fortunas de forma fraudulenta.

Nos protestos de 2011, o ex-presidente foi acusado de incitar o assassinato de manifestantes em confrontos com a polícia. Ele havia sido condenado à prisão perpétua em 2012, mas um tribunal de apelação ordenou um novo julgamento dois anos depois, quando as acusações foram retiradas.

