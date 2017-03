EUA volta a atacar Al-Qaeda no Iêmen

Adem 04/03/2017 | 01h55

Os Estados Unidos voltaram a bombardear, nesta sexta-feira, membros da Al-Qaeda no Iêmen, matando oito membros da rede jihadista.

As forças americanas lançaram "mais de trinta" ataques - com aviões e drones - nos últimos dois dias, declarou o porta-voz do Pentágono Jeff Davis.

Como na véspera, os bombardeios tiveram como alvo combatentes da Al-Qaeda na Península Arábica (Aqpa), assim como depósitos de armas e equipamentos militares.

Os ataques ocorreram nas províncias de Abdjan (sul), Chabwa (sul) e Baida (centro).

Além dos oito membros da Al-Qaeda, mulheres e crianças morreram nos ataques, segundo fontes tribais.

Na quinta-feira, uma ação semelhante matou ao menos 12 combatentes da Al-Qaeda, de acordo com membros da segurança local.

Estes ataques, muito mais intensos que o habitual, também se concentraram nas províncias de Abdjan, Chabwa e Baida.

Também houve ataques contra posições da Al-Qaeda no leste da cidade costeira de Shaqra, no golfo de Aden.

Os responsáveis americanos querem evitar que a Al-Qaeda amplie sua influência no Iêmen aproveitando o caos gerado pela guerra civil no país.

"As forças americanas seguirão trabalhando com o governo do Iêmen para vencer e neutralizar a Aqpa", declarou Davis na véspera.

