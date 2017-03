EUA rejeitam diálogo com a Coreia do Norte: seu presidente 'não é racional'

Nações Unidas 08/03/2017 | 15h20

Os Estados Unidos expressaram nesta quarta-feira seu ceticismo sobre os pedidos para conversações com a Coreia do Norte, afirmando que seu líder, Kim Jong-Un, age de forma irracional e provavelmente não aceitará negociações diplomáticas.

"Não se trata de uma pessoa racional", afirmou a embaixadora americana Nikki Haley aos jornalistas.

A embaixadora descreveu Kim Jong como uma "pessoa que não tem atos racionais, que não pensa com clareza".

"Estamos avaliando como tratar com a Coreia do Norte no futuro", acrescentou.

* AFP