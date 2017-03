EUA receberão reunião da coalizão anti-EI em 22 de março

Washington 09/03/2017 | 16h44

Os Estados Unidos receberão em 22 de março uma reunião-chave dos 68 membros da coalizão que enfrenta o grupo Estado Islâmico (EI) na Síria e no Iraque, anunciou o Departamento de Estado nesta quinta-feira.

O secretário de Estado, Rex Tillerson, presidirá as conversas, que ocorrerão quando os aliados lutam contra os extremistas na cidade iraquiana de Mossul e se aproximam de Raqa, seu reduto sírio.

Os Estados Unidos aprovaram o envio de 400 militares para a Síria com o objetivo de apoiar a ofensiva em Raqa, indicou nesta quinta-feira um porta-voz militar americano.

O líder do grupo Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, "está vivo", mas "abandonou Mossul", onde cedeu o comando da batalha contra as forças iraquianas para seus chefes militares locais, indicou na quarta-feira um responsável do Departamento de Defesa americano.

A Casa Branca estuda atualmente as propostas do Pentágono para intensificar a luta contra o EI no Iraque e na Síria, e deixar sua marca em uma batalha que começou há dois anos e meio.

