EUA instala escudo antimísseis na Coreia do Sul

Washington 06/03/2017 | 23h56

O Exército dos Estados Unidos começou a instalar um sistema de defesa contra mísseis na Coreia do Sul, após a série de testes com mísseis balísticos realizada pela Coreia do Norte, informou nesta segunda-feira o Comando do Pacífico.

A instalação do Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) contribuirá "para um sistema de defesa antimísseis e aumentará a defesa da aliança entre Estados Unidos e Coreia do Sul contra as ameaças de mísseis da Coreia do Norte", assinalou o Comando em um comunicado.

"Os testes de aceleração do programa norte-coreano de armas nucleares e de lançamento de mísseis balísticos constituem uma ameaça à paz e a segurança internacionais e violam várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas", destaca o texto.

Coreia do Sul e Estados Unidos concordaram no ano passado em instalar o sistema THAAD, que a China já denunciou - em diversas ocasiões - como uma ameaça a sua segurança.

A declaração do Comando do Pacífico, que supervisiona as operações militares dos Estados Unidos na Ásia e no Pacífico, assinala que o sistema cumpre "uma função estritamente defensiva e não representa qualquer ameaça a outros países da região".

O sistema está desenhado para interceptar e destruir mísseis balísticos de curto e médio alcance durante sua fase final de voo.

