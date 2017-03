EUA: É só uma questão de tempo antes de chefe do Estado Islâmico ser morto

Washington 22/03/2017 | 12h21

O secretário de Estado americano Rex Tillerson afirmou nesta quarta-feira que o líder do grupo Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, inevitavelmente será morto pela coalizão e as forças locais que pressionam os extremistas na Síria e no Iraque.

"Cerca que quase todos os assistentes de Bakr Baghdad estão mortos agora, incluindo o cérebro por trás dos ataques em Bruxelas, Paris e arredores", afirmou Tillerson nmo início da cúpula da coalizão em Washington.

"É apenas uma questão de tempo antes de Baghdadi encontrar o mesmo destino", acrescentou.

No início deste mês, um funcionário da segurança americana anunciou que Baghdadi fugiu da cidade iraquiana de Mossul rumo ao norte do Iraque.

"O grande consenso entre todos reunidos hoje é um compromisso de derrubar uma diabólica força global e ponho ênfase na palavras compromisso", afirmou Tillerson.

"O sucesso de nossa missão depende de uma sólida lealdade a nosso objetivo de derrotar esta organizaçãoterrorista".

* AFP