EUA divulgam carne norte-americana no Brasil

A missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil, por meio do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), faz nesta terça-feira um jantar em São Paulo para promover ingredientes e pratos americanos, entre eles a carne. O jantar, que deve reunir chefs, donos de restaurantes, importadores de alimentos e representantes da mídia, marca o lançamento da campanha US Food Experience, que tem previsão de duração de três anos.



Embora ocorra justamente em meio ao escândalo da carne brasileira, o evento estava agendado desde o início do mês, e a campanha já era organizada desde o ano passado de acordo com a embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

Para o presidente da Associação Catarinense de Avicultura (ACAV) e um dos representantes do Sindicarne SC, José Antonio Ribas Júnior, ações como essa são naturais em um ambiente de livre concorrência, mesmo nesse momento.

— No passado recente o Brasil fez o mesmo nos países que tiveram influenza. É o jogo - afirmou Ribas.

Graças a um acordo bilateral assinado no ano passado, o Brasil passou a poder exportar carne in natura para os Estados Unidos, além da industrializada, que já era vendida aos norte-americanos. O mesmo acordo possibilitou a importação de carne norte-americana, especialmente do tipo premium. Por isso, em breve os supermercados e restaurantes brasileiros devem contar com cortes americanos como prime rib, t-bone e top sirloin.