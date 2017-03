"Estamos deixando escapar", avalia volante do Figueirense após derrota

Catarinense 12/03/2017 | 19h26 Atualizada em

A invencibilidade de cinco jogos do Figueirense no Campeonato Catarinense acabou neste domingo, na derrota por 2 a 0 para o Brusque, no Augusto Bauer. O Alvinegro não conseguiu jogar bem e foi dominado pelo adversário, que marcou com Jonatas Belusso e Michel Douglas. Agora, o Figueira terá pela frente o JEC, que na rodada passou pelo Almirante Barroso. O jogo será sábado, no Scarpelli. Já o Bruscão pega o Criciúma no Heriberto Hülse, domingo, às 10h.



- O Brusque foi melhor que a nossa equipe, não podemos deixar isso acontecer, o Figueirense é o grande, estamos deixando escapar isso, desde o ano passado, esse ano acontece a mesma coisa, temos que jogar bem fora e dentro de casa em também- disse Ferrugem.

Para o capitão Bruno Alves, apesar do resultado, é possível acreditar, sim, no título do returno do Estadual.

- A gente vem de cinco jogos bons, era nítida a evolução de equipe, foi uma jogo atípico, não impomos o ritmo de jogo, tivemos chance de fazer e não fizemos. Agora é pensar no Joinville. Dá para acreditar, a matemática continua a mesma , é beliscar alguns jogo fora e vencer em casa, temos mais jogos em casa e ficamos chateados de começar atrás. Que essa derrota não apague o que fizemos de bem antes. Temos totais condições de buscar a vitória contra o Joinville já - completou Bruno Alves.

