Berlim 14/03/2017 | 11h41

O Estado federado alemão de Sarre anunciou nesta terça-feira que proibirá a qualquer dirigente político estrangeiro a organizar comícios em seu território, depois da polêmica causada pelas reuniões políticas de ministros turcos na Alemanha e Holanda.

"Em função do atual debate sobre a campanha eleitoral de membros do governo turco na Alemanha, Sarre tomará as medidas necessárias para proibir tais eventos em solo sarrense", indicou o governo desta região fronteiriça com a França.

* AFP