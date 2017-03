Especialista em fazer gols, Criciúma precisa deles para passar pelo Flu

Copa do Brasil 15/03/2017 | 07h30 Atualizada em

O time que mais balançou a rede no estadual deste ano, e que já tem 28 gols na temporada, precisa fazer o que sabe de melhor nesta quarta-feira à noite, às 19h30min, contra o Fluminense, no Estádio Giulite Coutinho. Depois do empate em 1 a 1 no primeiro jogo, o Criciúma avança na Copa do Brasil com uma vitória simples. Um empate em 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis, e no 0 a 0, a vantagem é do Flu. Para o técnico Deivid, essa possibilidade é mínima, já que os dois times gostam de jogar para a frente.

— Eu acredito que não vai ser 0 a 0, até porque a gente sempre faz gol, então acredito que vai ser uma partida emocionante, quem vai ganhar vai ser o público — projeta o técnico Deivid.

Além dele, o lateral-esquerdo Marlon também acredita que o jogo não deve terminar com o placar zerado.

— A gente tem que sair para fazer um gol fora de casa e buscar a classificação, nosso ímpeto era passar de fase, mesmo sendo contra qualquer adversário que nós fossemos enfrentar. Apesar de ser o Fluminense, que é um time que vai ser favorito na partida, a gente vai lá buscar a vitória e conseguir a classificação — comenta Marlon.

O meia Alex Maranhão, que marcou na partida em casa e deixou o Tigre com melhores chances de avançar na competição, vai para a partida entre os titulares. Do meio para trás, a novidade é a volta do goleiro Luiz, que se recuperou de uma lesão na coxa.

Outra aposta é o atacante Caio Rangel, formado nas categorias de base do Flamengo, que já marcou algumas vezes contra o Flu, mas com a camisa do Tigre ele ainda não balançou a rede. A postura ofensiva do time catarinense é a cara de Deivid, ex-atacante e artilheiro das equipes por onde passou.



Ficha técnica



Fluminense

Julio César; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Douglas e Sornoza; Richarlison, Wellington Silva e Henrique Dourado

Técnico: Abel Braga

Criciúma



Luiz; Diogo Mateus; Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e Alex Maranhão (João Henrique); Caio Rangel, Adalgiso Pitbull e Andrew (Jheimy)

Técnico: Deivid

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Mauricio Coelho Silva Pena (trio do RS)

Local: Estádio Giulite Coutinho, Mesquita – RJ

Horário: 19h30min



Leia mais:

JEC, Brusque e Criciúma se destacam na ponta após início do returno do Catarinense

Com 19 relacionados, Criciúma se prepara para o jogo de volta contra o Fluminense

Criciúma vence de virada na Ressacada e acaba com série invicta do Avaí no Catarinense