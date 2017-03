Espaço do Trabalhador: IFSC seleciona professores substitutos em seis cidades 

Oportunidade 17/03/2017 | 15h17 Atualizada em

Estão abertas até 23 de março as inscrições para concorrer a uma das 11 vagas de professores substitutos do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). Há colocações para seis cidades: Araranguá, Criciúma, Florianópolis, Joinville, Lages e Palhoça. As vagas são para atuação por 40h semanais de trabalho, com exceção da vaga para Araranguá (20h).

Há reserva de vagas para negros (pretos ou pardos) e pessoas com deficiência (PCD). Se as vagas não forem preenchidas pela reserva de vagas, elas serão abertas para a ampla concorrência. Os interessados devem acessar AQUI para se inscrever. A taxa é de R$ 30. O processo seletivo acontecerá em três etapas: prova escrita no dia 27 de março, avaliação curricular e entrevista pessoal nos dias 28 e 29 de março.

O salário varia conforme a titulação acadêmica do candidato aprovado. Vai de R$ 3.575,22 (graduados) a R$ 6.155,61 (doutores) para as vagas de 40h e de R$ 2.465,29 (graduados) a R$ 3.534,07 (doutores) para a vaga de 20h. Leia o edital completo.



VAGAS OFERECIDAS:

Araranguá

- Área: Educação Especial (1 vaga para PCD), 20h semanais

Criciúma

- Geografia (1 vaga)

Florianópolis

- Design Instrucional e TICs para Atuação no EAD (1 vaga), atuação no Cerfead (bairro Centro)

- Educação Física (1 vaga), atuação no Câmpus Florianópolis (Centro)

- Panificação e Confeitaria (1 vaga para negros), atuação no Câmpus Florianópolis-Continente (bairro Coqueiros)

- Química Geral (1 vaga), atuação no Câmpus Florianópolis (Centro)

- Radiologia (2 vagas, sendo uma para PCD), atuação no Câmpus Florianópolis (Centro)

Joinville

- Saúde e Serviço (Gestão Hospitalar) (1 vaga para negros)

Lages

- Elétrica (1 vaga)

Palhoça

- Artes (1 vaga)

