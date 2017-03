Entrada de imigrantes ilegais nos EUA diminui 40%

Washington 09/03/2017 | 10h34

A entrada de "pessoas não admissíveis", ou seja, imigrantes ilegais em território americano, sofreu uma redução de 40% em fevereiro em relação a janeiro, informou o governo americano nesta quinta-feira, atribuindo essa queda à política do presidente Donald Trump.

"A queda do número de detenções mostra uma mudança marcada de tendência", afirmou o secretário de Segurança Interna, John Kelly.

"Desde a entrada em vigor dos decretos do Poder Executivo detinados a fortalecer as leis migratórias, as detenções e os movimentos de pessoas não admissíveis (imigrantes ilegais) tendem a um mínimo mensal dede os últimos cinco anos ao menos", comemorou.

Habitualmente, as detenções de imigrantes clandestinos pelos serviços de alfândega e de proteção na fronteira aumentam entre 10 e 20% todos os anos, entre janeiro e fevereiro, afirmou Kelly.

"Ao contrário, este ano assistimos uma queda do número de detenções, de 31.578 para 18.762, ou seja, uma diminuição de 40%", acrescentou.

"Estes primeiros resultados mostram que a aplicação das leis tem um impacto, que a dissuasão tem um impacto, e que uma aplicação efetiva dos textos em termos de imigração tem um impacto", concluiu.

* AFP