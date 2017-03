Empresa suíça que administrará o Hercílio Luz opera em Confins (MG) e no aeroporto de Zurique /

Florianópolis 16/03/2017 | 12h47 Atualizada em

Vencedora do leilão de concessão do aeroporto Hercilio Luz, em Florianópolis, a operadora Zurich Airport AG já administra outro terminal brasileiro. Desde 2014, ela tem 25% do BH Airport, consórcio responsável pelo aeroporto de Confins. Os outros 75% são da brasileira CCR.

Na Europa, a empresa administra o aeroporto de Zurich, o maior da Suíça, desde abril de 2000. São cerca de 25 milhões de passageiros e 270 mil voos ao ano. Também são transportados aproximadamente 400 mil toneladas de carga.

A Zurich tem cerca de 1.600 funcionários em quatro áreas de negócios. A empresa concentra-se nas suas atividades principais: operador aeroportuário nacional e internacional, exploração dos centros comerciais nas áreas de terra e ar, bem como gestão orientada para o rendimento e desenvolvimento de imóveis em Zurique.

A outra interessada em operar o aeroporto da capital catarinense era a francesa Vinci Airports, que arrebatou Salvador. Hoje, ela opera 35 terminais ao redor do mundo: 13 na França, dez em Portugal, seis na República Dominicana, três no Camboja, dois no Japão e um no Chile.

Primeira etapa de melhorias do Hercílio Luz (2017 a 2025)

- Recapeamento e ampliação das existentes e construção de novas pistas de táxi aéreo.

- Construção de novo pátio para aviação regular, de 63 mil metros quadrados.

- Construção de novo terminal para passageiros, com 66 mil metros quadrados em dois pavimentos.

- Novo estacionamento em frente ao terminal a ser erguido, com 65 mil metros quadrados.

- Reforma do atual terminal para que se torne um terminal de aviação geral (voos particulares).

- Reforma do atual estacionamento para uso da aviação geral.

- Disponibilização de área de 15 mil metros quadrados para locadoras de veículos em frente ao novo estacionamento.

