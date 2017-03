Empresa que transportava estudantes universitários está irregular, segundo Deter

Acidente em Ipuaçu 03/03/2017 | 20h32 Atualizada em

A empresa Bampi Tur, que transportava universitários de Xanxerê para São Domingos e se envolveu em um acidente com um Golf na noite de quinta-feira, na SC-480, em Ipuaçu, estava com problemas na documentação, segundo fiscais do Departamento de Transportes e Terminais (Deter), que fiscaliza os transportes intermunicipais. Os proprietários das empresas podem sofrer sanções administrativas e penais.



– A empresa estava irregular pois não tinha apólice de seguro e apresentava outros documentos vencidos – afirmou o fiscal e presidente da comissão de Política Estadual de Transportes de Santa Catarina, Luís Carlos Faísca.

Faísca explica que a apólice de seguros é uma garantia para os usuários e familiares em caso de acidente. Além disso, a empresa está com o Certificado de Vistoria vencido, documento que atesta a qualidade mecânica do veículo.

De acordo com Faísca, a empresa já havia sido autuada por outra irregularidade no transporte de passageiros para uma agroindústria em Xaxim.

– Infelizmente, essa prática é comum – diz o fiscal.

Em três dias de fiscalização na região, as equipes do Deter já aplicaram mais de 30 autuações, uma delas com ônibus com 27 anos, quando o recomendável é de, no máximo, 15 anos, segundo o subtenente e comandante do posto da Policia Militar Rodoviária Estadual em Bom Jesus, Jorge Luís Kessler.

Kessler ainda vai analisar o tacógrafo do ônibus, que foi danificado no acidente, para avaliar a velocidade do veículo. Também será periciado o Golf, para tentar descobrir o que provocou o acidente. A lama na pista foi algo que contribuiu para a colisão, segundo o policial.



– Com certeza a chuva forte e a lama contribuíram, mas pode haver outros fatores, como velocidade – disse Kessler.



Multas por irregularidades são de baixo valor

Faísca diz que há um projeto tramitando há dois anos na Assembleia Legislativa, de número 0358.6/2015, que prevê aumento de multas para irregularidades no transporte. A multa por não ter apólice de seguro é de R$ 31,92, por exemplo.

A reportagem tentou contato com a empresa Bampi Tur, em São Domingos, mas a funcionária que atendeu informou que os proprietários tinham ido nos velórios e tinham deixado os celulares na empresa. Sugeriu ligar mais tarde, mas posteriormente ninguém atendeu.



Leia também:

Identificadas as quatro vítimas de acidente em Ipuaçu, no Oeste de SC



Colisão com ônibus de estudantes universitários mata quatro pessoas em Ipuaçu, no Oeste de SC



Saiba o nome das vítimas que morreram no acidente com o ônibus de universitários no Oeste