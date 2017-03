Embalada, Chapecoense busca a vitória sobre o Brusque para abrir vantagem na tabela do returno

Catarinense 29/03/2017 | 07h35 Atualizada em

A Chapecoense chegou na liderança do Campeonato Catarinense na rodada passada. Nesta quinta-feira, o time volta campo com a missão de se manter no topo da tabela de classificação. Na Arena Condá, a partir das 21h45min, o duelo é contra o Brusque, terceiro colocado da competição e também a fim dos três pontos para colar no topo. Já o Verdão, se triunfar, pode abrir três pontos de vantagem para quem está atrás, já que o Joinville só atua amanhã contra o Avaí.

– Não foi fácil chegar na liderança. O caminho foi longo. Já que nós chegamos simultaneamente à liderança no turno e na classificação geral, queremos manter e, para isso, precisamos vencer – disse o treinador Vagner Mancini.

Para isso, o técnico conta com um jogador que vem fazendo a diferença nos últimos jogos em casa. Nas duas últimas partidas na Arena Condá, o volante Andrei Girotto marcou quatro gols, os três primeiros nos 7 a 0 diante do Tubarão e um na vitória sobre o Avaí por 2 a 0.

Girotto é um volante que começou como atacante na base do Metropolitano. Um dia faltou volante no treino e ele acabou improvisado. Gostou e seguiu na posição.

Apenas uma mudança

Vagner Mancini vai promover apenas uma alteração em relação ao time que iniciou a partida contra o Avaí. O zagueiro Nathan volta ao time titular no lugar de Luiz Otávio. O treinador da Chapecoense também vai mudar um pouco o posicionamento de seu time.

É o que o Brusque joga com quatro homens no meio, formando um losango.

– Temos que mudar um pouco para não sermos surpreendidos e para poder surpreender também – afirmou Mancini.

No time do Brusque, o goleiro Rodolpho, campeão Catarinense pela Chapecoense em 2011, volta à Arena Condá. E vai reencontrar companheiros de título, como o zagueiro Grolli e o meia Nenén.

Rodolpho também vai utilizar um par de luvas com o nome de Danilo, vítima do acidente aéreo na Colômbia, com quem conviveu na Chapecoense no final de 2013.

– Sempre tivemos uma relação e uma aproximação muito grande pois ele foi contratado quando me lesionei na Série B, mesmo quando saí do clube mantivemos o contato, era um sujeito muito simples, profissional e amigo – disse Rodolpho.

Apesar de ter perdido o último jogo como visitante – na derrota por 3 a 2 para o Tubarão no domingo –, o Brusque não é um adversário fácil de ser superado quando joga fora de seus domínios. Neste catarinense, dificultou a vida da maioria das equipes que visitou. Na estreia do Estadual, venceu o Figueirense no Orlando Scarpelli. Vendeu caro a derrota para o Avaí no primeiro turno. E também fez um jogo épico contra o Criciúma, no Majestoso, onde empatou por 4 a 4.

Ricardo Lobo deve seguir como desfalque na equipe, mas o artilheiro Jonatas Belusso está confirmado para o confronto.



FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE

Artur, João Pedro, Grolli, Nathan e Reinaldo; Luiz Otávio, Andrei Girotto e Dodô; Rossi, Túlio de Melo e Arthur.

Técnico: Vágner Mancini.

BRUSQUE

Rodolpho, João Carlos, Neguete, Alexandre e Carlos Alberto; Diogo Roque, Boquita, Eliomar e Mineiro; Jonatas Belusso e Michel Douglas.

Técnico: Pingo

Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Nadine Schramm Camara Bastos e José Roberto Larroyd.

Horário: 21h45min

Local: Arena Condá, em Chapecó.

