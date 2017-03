Embaixadas de China e Coreia do Sul pedem informações sobre a produção de carne em SC

Economia 20/03/2017 | 18h09 Atualizada em

A Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais de Santa Catarina informou na tarde desta segunda-feira que foi contatada pelas embaixadas da China e da Coreia do Sul com pedidos de informações sobre a extensão e os impactos da operação Carne Fraca, deflagrada sexta-feira pela Polícia Federal, em Santa Catarina e as medidas do Governo do Estado em relação a esta situação.



Segundo a assessoria de imprensa da secretaria, foi informado às embaixadas que apenas uma unidade produtora está sob investigação em Santa Catarina e que os esforços do governo estão concentrados na proteção aos consumidores, na transparência e na continuidade das exportações para os mercados abertos.



A secretaria informou ainda que o Governo do Estado está em contato constante com o Governo Federal e que mantém, nos últimos dias, uma agenda de reuniões com diversos órgãos da administração estadual para avaliar a situação.

