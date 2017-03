Em seis anos, guerra na Síria deixa mais de cinco milhões de refugiados

Conflito 30/03/2017 | 08h08 Atualizada em

O número de sírios que deixaram o país durante o conflito devastador que já se estende por seis anos superou os cinco milhões, conforme o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur). No final de 2016, eram 4,85 milhões de refugiados.

"Quando o número de mulheres, homens e crianças em fuga de seis anos de guerra na Síria passa da marca de cinco milhões, a comunidade internacional precisa fazer mais para ajudá-los", apelou a Acnur em um comunicado.

A quantidade de refugiados sírios vem aumentando nos últimos anos. Ao final de 2015, eram 4,6 milhões deslocados pelo conflito, conforme o Acnur. Apenas nos primeiros meses de 2017, mais 250 mil sírios deixaram o país.

A Turquia é o país que abriga o maior número de sírios deslocados pela guerra: quase três milhões. Em seguida aparecem o Líbano, com mais de um milhão, e a Jordânia, com 657 mil, assim como, em menor medida, Iraque, Egito e outros países do norte da África.

Centenas de milhares de sírios também fugiram para a Europa durante o conflito, mas nem todos receberam o status de refugiado.



