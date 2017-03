Em SC, 42 mil eleitores podem ter o título cancelado 

TRE 02/03/2017 | 08h25 Atualizada em

Cerca de 42 mil eleitores que não votaram e não justificaram a ausência nas últimas três votações poderão ter o título cancelado em Santa Catarina. E para evitar que isso ocorra, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) orienta que os eleitores irregulares procurem, até o dia 2 de maio, o cartório mais próximo para normalizar a situação. A lista completa dos faltosos está disponível para consulta no site.

Caso o eleitor nessa situação não possa comparecer pessoalmente, ele deve solicitar que um terceiro, portando cópia do documento de identidade, vá até um cartório e quite todas as multas pendentes ou justifique a ausência às urnas. A guia das multas referentes aos débitos pode ser emitida pelo site do TSE.

Os eleitores que estão em Balneário Camboriú, Biguaçu, Blumenau, Brusque, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Joinville, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz ou São José podem agendar o atendimento e agilizar o processo.



Penalidades do eleitor com o título cancelado

O eleitor que tiver o título suspenso não poderá mais votar. Além disso, sem quitação com a Justiça, ele não poderá retirar passaporte, carteira de identidade, inscrever-se em concursos públicos e matricular-se em instituições públicas de ensino.

