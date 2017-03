Em partida pegada e com gol anulado, Criciúma e Figueirense ficam no 0 a 0

Catarinense 29/03/2017 | 21h34 Atualizada em

Em uma partida de total domínio do Criciúma, o Figueirense fez o que pôde e conseguiu conquistar um ponto fora de casa, no empate em 0 a 0 no Heriberto Hülse, na noite desta quarta-feira. O Tigre criou muito, teve gol anulado e bola na trave, mas não conseguiu conquistar os três pontos. Para o Figueira, restou se defender e tentar jogar no erro do adversário, que deu pouco espaço para o ataque do Figueira e muito trabalho para a defesa.

Com um primeiro tempo superior ao do adversário, o Criciúma impôs o jogo dentro de casa e forçou o Figueirense a correr atrás da bola. Silvinho, Jheimy e Alex Maranhão criaram boas jogadas e deram trabalho para goleiro Thiago Rodrigues, que impediu o Tigre de abrir o placar. Depois de uma fisgada na coxa esquerda, não deu mais para Maranhão, que saiu aos 25 de jogo. Caique entrou bem, um pouco mais avançado, e o Tigre manteve o poder ofensivo. Elias, Anderson Aquino e Helder tiveram as melhores oportunidades para o Figueira, mas Luiz pouco trabalhou.

No último lance do primeiro tempo, Ferrugem também sentiu a coxa, e o Figueira voltou do intervalo com Iago entre os titulares. A outra mexida foi a saída de João Pedro para a entrada de Gustavo Ermel. O Figueira voltou determinado a se defender ainda mais, enquanto o Tigre tenta de todas as maneiras encontrar o caminho do gol.

Aos 35, Jheimy balançou a rede, mas o bandeira Eder Alexandre apontou impedimento. O Tigre não desistiu e perto dos 40, Pitbull entrou no lugar de Ricardinho. No primeiro lance, quase que o atacante marca. Silvinho e Jheimy chegaram com perigo na sequência, com direito a bola na trave, mas não deu para o Tigre.

No final da partida o Figueirense ainda teve dois jogadores expulsos. Elias, no banco de reservas, e o zagueiro Leandro Almeida, em campo. Somado ao terceiro cartão amarelo de Yago, já são os desfalques do Furacão contra a Chapecoense. sábado, 16h, no Orlando Scarpelli. O Tigre volta a jogar no domingo, às 10h, contra o Almirante Barroso, em Itajaí.

Ficha técnica

Criciúma (0)

Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira (Andrew), Ricardinho (Adalgiso Pitbull) e Alex Maranhão (Caique); Silvinho e Jheimy.

Técnico: Deivid.

Figueirense

Thiago Rodrigues; Weldinho, Leandro Almeida, Bruno Alves e Juliano; Helder, Patrick, Ferrugem (Iago) e João Pedro (Gustavo Ermel); Elias (Indio), Anderson Aquino.

Técnico: Márcio Goiano.

Cartões amarelos: Jheimy, do Criciúma. Iago, do Figueirense.

Cartão vermelho: Leandro Almeira, do Figueirense.

Arbitragem: Héber Roberto Lopes, auxiliado por Eder Alexandre e Clair Dapper.

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Público: 3.151

Renda: R$ 45.715





