Em cinco dias, pelo menos 15 pessoas foram assassinadas em SC

Desde a última sexta-feira, 24 de fevereiro, até a noite desta terça-feira, pelo menos 15 pessoas foram assassinadas em Santa Catarina. Os casos ocorreram em diferentes regiões do Estado, mas com maior número na Grande Florianópolis, Oeste e Meio-Oeste. Os casos envolvendo mulheres, como o triplo homicídio em Cunha Porã na noite de segunda-feira, foram os que mais chamaram a atenção.

Na Capital, foram cinco assassinatos nos últimos dias. Em nenhum dos casos do Estado, aparentemente, há relação dos crimes com o Carnaval.

Leia abaixo os crimes registrados desde sexta-feira:

Terça-feira (28/2)

Homem é morto com golpe de machado na cabeça em Abelardo Luz

Um homem de 36 anos foi morto com um golpe de machado na cabeça durante a madrugada desta segunda-feira em Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina. Por volta das 2h de hoje, após o trabalho, a esposa da vítima chegou em casa e encontrou o corpo de Alex Santos na cama com uma ferida no crânio. O filho do casal, um adolescente de 16 anos, que é o que o principal suspeito, não estava no local e, segundo informações da Polícia Militar (PM), teria fugido do local com o carro da família. Apesar das buscas, o menor ainda não foi localizado. Leia mais sobre o caso aqui.



Casal é encontrado morto com marcas de esfaqueamento em no Meio-Oeste

Um casal foi encontrado morto em uma residência noite desta terça-feira em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Lilian Pontes, de 36 anos, e José Dinis Bonette, 44, estavam com perfurações de faca pelo corpo. No local, vizinhos contaram aos policiais que foram ouvidos gritos da mulher antes do crime. Segundo a Polícia Civil da cidade, uma investigação já em andamento reforça a tese de que o homem teria matado a esposa e depois se matado. Acesse a notícia completa aqui.



Homem é morto a tiros enquanto bebia com amigos em Chapecó

Um homem de 33 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira na Rua João Pedro Sotilli, no Bairro Líder, em Chapecó no Oeste de SC. Marcelo Tavares, de Xanxerê, cidade vizinha, estava na via bebendo com outros dois amigos, segundo a Polícia Militar (PM), quando um Fox preto passou pelo local e o suspeito atirou contra os três. Acesse aqui a notícia completa.



Homem de 26 anos morre baleado no Morro da Caixa, em Florianópolis

Um homem de 26 anos, identificado como Tiago Dias de Arruda, morreu baleado na tarde desta terça-feira na Rua dos Sombreiros, no bairro Capoeiras, em Florianópolis. Conforme informações repassadas pela Polícia Militar, que atendeu a ocorrência por volta das 17h, a vítima teria atirado contra a PM, que estava na comunidade conhecida como Morro da Caixa. Na troca de tiros entre os suspeitos e a polícia, Arruda acabou baleado. Leia mais aqui.

Segunda-feira (27/2)

Triplo homicídio em Cunha Porã

Uma mulher de 23 anos, e duas adolescentes, um de 15 e outra de 12 anos, foram assassinadas a facadas na noite de segunda-feira, 27 de fevereiro, em Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina. Julyane Horbach, Rafaela Horbach e Fabiana Horbach eram irmãs e estavam dentro da casa em que moravam, na Linha Sabiazinho, por volta das 21h30min, quando, segundo o Corpo de Bombeiros, Jackson Lahr, de 24 anos, invadiu a residência e matou as três. De acordo com os bombeiros, o autor do crime seria ex-companheiro de uma das vítimas. O ex-casal tinha um filho de apenas dois meses. A criança estava no local no momento do crime, mas foi encontrada ilesa no berço. Leia mais sobre o caso aqui.

Corpo de homem morto com vários tiros é encontrado em Florianópolis

O corpo de um homem morto com vários tiros foi encontrado no começo da tarde de segunda-feira na Via Expressa Sul, em Florianópolis. De acordo com o 4º Batalhão da Polícia Militar, que foi chamado e registrou a ocorrência, o corpo estava na região próxima ao terminal de ônibus desativado do bairro Saco dos Limões e a uma passarela. A vítima não havia sido identificada. Leia mais aqui.

Pai mata o filho em troca de agressões em Nova Trento

Um homem de 28 anos morreu depois de trocar agressões a faca com o próprio pai, de 50 anos, em Nova Trento, na Grande Florianópolis, na tarde de segunda-feira. O irmão caçula, ao chegar em casa, tentou levá-los ao hospital, mas bateu o carro e também ficou ferido. Os três foram internados, mas o irmão mais velho não resistiu aos ferimentos. As informações são do site G1-SC.

Sábado (26/2)

Padrasto é preso após morte de bebê de 10 meses em Braço do Norte

Um dia após a morte de Mariah Della Giustina Gonçalves, de dez meses, a polícia prendeu o suspeito e autor confesso do crime. Luan Loch Carlota, 21 anos, padrasto do bebê, foi levado à delegacia ainda durante o velório, que ocorreu na manhã de domingo em Braço do Norte, no Sul do Estado. Após confessar o homicídio, ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Tubarão. Leia mais aqui.

Homem é encontrado morto no bairro Reta, em São Francisco do Sul

Na manhã deste domingo, um homem foi encontrado morto na rodovia Duque de Caxias, no bairro Reta, em São Francisco do Sul. Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi chamada para atender a uma denúncia de que havia um cadáver na rodovia. No local foi constatado que o homem estava com marcas de agressão, caracterizando um homicídio. A vítima foi identificada como Ademir Silva, 53 anos. Leia mais aqui sobre o caso.



Corpo é encontrado dentro de lixeira na Capital

O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma lixeira na região continental de Florianópolis na manhã deste sábado. Moradores encontraram o corpo e acionaram a polícia. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada às 6h53. A lixeira estava na margem da rua João Vieira, no bairro Capoeiras. O homem estava sem documentos e com arranhões no rosto. Leia sobre o caso aqui.

Homem é morto por disparos de arma de fogo dentro de bar em Florianópolis

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na noite de sábado por disparos de arma de fogo no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar (PM), a vítima estava dentro de um bar na localidade de Travessão, por volta das 22h, quando um homem se aproximou e atirou duas vezes. O socorro foi acionado, mas a vítima morreu no local. Apesar das buscas, ninguém foi preso. Leia a notícia completa aqui.



Sexta-feira (25/2)

Homem morre após ser baleado no bairro Coqueiros, em Florianópolis

Um homem de 40 anos, que ainda não teve a identidade revelada, morreu sexta-feira à noite após ser baleado no bairro Coqueiros. A vítima, que segundo a Polícia Civil, não tinha antecedentes criminais, morreu no local. Conforme informações repassadas pelo delegado Ênio Matos, da Delegacia de Homicídios, o crime ocorreu por volta das 18h30min em frente a uma lanchonete. A vítima tentou se esconder no estabelecimento, mas ainda sim foi atingido por diversos tiros. Ainda não se sabe quantas pessoas participaram do homicídio. Acesse a notícia completa aqui.