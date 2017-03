Em busca de vaga entre os titulares do Avaí, João Paulo destaca união do grupo

Foco 21/03/2017 | 17h52 Atualizada em

Campeão do primeiro turno do Campeonato Catarinense, o elenco do Avaí está focado em conquistar a segunda etapa da competição para garantir o título estadual sem finais. Buscando vaga na equipe titular do time comandado por Claudinei Oliveira, o lateral-esquerdo João Paulo sabe da importância deste objetivo.

- Vamos atrás do título do segundo turno. Estamos trabalhando para isso. Claro que sabemos que o campeonato está equilibrado e muito forte, mas temos que estar focados neste objetivo. A equipe vem evoluindo, crescendo de produção e isso vem dando confiança a todos - disse o atleta do Leão.

O jogador também destacou que o que vem fazendo a diferença no elenco do Avaí é a união do grupo.

- Estamos pensando no bem do Avaí. Acredito que isso é fundamental para um grupo vencedor. O início da temporada tem sido animador, mas temos que focar em continuar evoluindo dentro e fora de campo - completou,

O Avaí volta a jogar pelo Estadual nesta quarta-feira, às 19h30min, contra o Tubarão. A partida será no Estádio da Ressacada.

Leia mais notícias do Avaí

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense

Perto de ficar 100%, meia do Avaí está focado: "Ganhar o segundo turno"

Técnico do Avaí elogia Marquinhos: "Aproveitamento acima do normal"