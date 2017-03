Em assembleia com os clubes, Federação Catarinense de Futebol limita reeleição do presidente

Estatuto 29/03/2017 | 19h29 Atualizada em

Uma reunião entre alguns clubes de futebol de Santa Catarina e a Federação Catarinense de Futebol (FCF), na noite desta quarta-feira, aprovou algumas emendas ao Estatuto da entidade. A principal delas é a limitação do mandato do presidente, estipulando a reeleição para o cargo por apenas uma vez. Participaram do encontro realizado na sede da FCF presidentes e representantes de 11 ligas de futebol não profissional do Estado, além de oito clubes profissionais.



O artigo entrará em vigor a partir de 2019. Assim, o atual mandatário da entidade, Rubens Angelotti, caso seja eleito para o quadriênio 2019/2023 pode ser reconduzido ao cargo para permanecer até 2027. No momento, ele cumpre o término do mandato de Delfim de Pádua Peixoto Filho, que faleceu no acidente aéreo com a delegação da Chapecoense em novembro de 2016. Delfim permaneceu no cargo por 31 anos. A alteração no estatuto foi aprovada por unanimidade entre os presentes. A atualização do estatuto, com a limitação da reeleição do presidente, é uma bandeira defendida por Angelotti desde que ele assumiu o cargo.

Outra mudança importante no estatuto e decidida na assembleia foi pela participação de atletas, com direito a voto, na realização de congressos técnicos, que decidem a fórmula de disputa das competições. Dois jogadores de cada divisão do futebol estadual poderão participar do congresso e seus votos terão peso um na hora de optar pelo sistema do campeonato. Esses atletas serão eleitos em certame organizado pela Federação Catarinense de Futebol e pelo Sindicato dos Atletas de Futebol de Santa Catarina.

Ainda na assembleia foi acordada a publicação dos balanços anuais da entidade, que agora poderão ser feitos exclusivamente na internet, no site da FCF. Antes, o estatuto previa a publicação em um jornal de grande circulação, o que deixa de ser exigência. No entanto, o prazo para a publicação continua valendo, que é no último dia do mês de abril.



