Elias não participa de treinamento e vira dúvida no Figueirense

O atacante Elias ficou de fora dos treinamentos com o restante dos jogadores do Figueirense na tarde desta terça-feira no CFT do Cambirela. Poupado do trabalho com cansaço muscular, o jogador se torna dúvida na escalação do técnico Márcio Goiano para encarar o Internacional de Lages nesta quarta-feira.



Além desta dúvida, o técnico promove três alterações no time. No ataque, Bill está fora, cumpre suspensão pelo cartão vermelho diante do JEC. Anderson Aquino ganha a vaga. Já o volante Josa e o zagueiro Bruno Alves retornam de suspensão para o time titular.

Dirceu e Patrick perdem as vagas por escolha do treinador. O provável time do Figueirense para encarar o Internacional de Lages às 21h45min desta quarta-feira no Estádio Vidal Ramos Júnior é formado por Thiago Rodrigues; Dudu, Leandro Almeida, Bruno Alves e Marlon; Josa, Helder, Ferrugem, João Pedro e Elias (Matheusinho); Anderson Aquino.

