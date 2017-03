Eleitores de 10 cidades de SC podem agendar atendimentos na Justiça Eleitoral pela internet

Eleições 21/03/2017 | 10h46 Atualizada em

O atendimento a eleitores de 10 cidades de SC na Justiça Eleitoral agora pode ser agendado via internet. O serviço é válido para quem tem o título vinculado a Balneário Camboriú, Biguaçu, Blumenau, Brusque, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Joinville, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e São José. Com o agendamento, a pessoa não precisa enfrentar filas, pois será atendida conforme o horário marcado.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), pode ser previamente agendados serviços como alistamento, transferência de municípios, segunda via do título de eleitor, emissão de certidões, dentre outros. Quem não fez o cadastramento biométrico também pode marcar horário pela internet.

O prazo final, nesse caso, vai até 2 de maio. Quem não se regularizar terá o título cancelado, ficando sujeito a restrições como a suspensão da CNH e impossibilidade de posse em cargos públicos.

Para agenda um atendimento nos cartórios eleitorais, clique aqui. O atendimento para os eleitores funciona de segunda à sexta, das 12h às 19h.