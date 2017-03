E-mail da Receita Federal informando valor da restituição é falso: veja o que fazer ao receber esta mensagem 

ZH Esclarece 14/03/2017 | 11h01 Atualizada em

Mais uma tentativa de golpe está na área: falsos e-mails da Receita Federal estão chegando para alertar sobre o valor da sua restituição no Imposto de Renda, pedindo para clicar no link anexo. Conforme a instituição, trata-se de golpe, pois a única forma de comunicação eletrônica com o contribuinte é por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), na página na internet da Receita.

Veja outros ZH Esclarece



– Não pode clicar no e-mail. Trata-se de um golpe. A Receita Federal não manda e-mail informando valor de restituição. O contribuinte que quiser saber sua restituição poderá acessar as três formas: via aplicativo para celular, no site da Receita Federal ou no Receita Fone, ligando para o número 146 – destaca à Rádio Gaúcha o superintendente da Receita Federal Paulo Vaz.

Leia outras notícias sobre o Imposto de Renda 2017

Onde buscar os documentos que você precisa ter na mão na hora de acertar as contas com o Leão

Receita reduz idade em que é exigido CPF de dependentes: veja onde fazer o documento

Saiba como não perder dinheiro na restituição do Imposto de Renda

As mensagens usam nomes e timbres oficiais e tentam iludir com telas que misturam instruções verdadeiras e falsas. A tentativa é de obter informações fiscais, cadastrais e financeiras. Os links contidos em determinados pontos indicados na correspondência costumam ser a porta de entrada para vírus no computador.

Veja as orientações da Receita Federal sobre o que fazer se esses e-mails estiverem na sua caixa.

1. Não abra arquivos anexados, pois normalmente são programas executáveis que podem causar danos ao computador ou capturar informações confidenciais do usuário.

2. Não acione os links para endereços da internet, mesmo que lá esteja escrito o nome da Receita Federal, ou mensagens como "clique aqui", pois não se referem à Receita Federal.

3. Exclua imediatamente a mensagem.