Dupla que participou de assalto a banco em SC é morta em confronto com a Polícia Civil no RS

03/03/2017

Armas foram encontradas no local do confronto

Armas foram encontradas no local do confronto Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Dois suspeitos de integrarem a quadrilha que assaltou uma agência bancária em São João Batista em 11 de fevereiro deste ano foram mortos em confronto com as Diretorias Estaduais de Investigação Criminal de Santa Catarina (Deic/SC) e do Rio Grande do Sul (Deic/RS) na madrugada desta sexta-feira em Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre. As equipes foram até o local para cumprir os mandados de prisão quando houve a troca de tiros.

Jonas Natálio Bueno Correa, conhecido como cabelo, e Vades Adani Milani, conhecido como Dani, era comparsas, segundo a polícia, dos outros três homens mortos na ação do dia 11 de fevereiro. Dois suspeitos foram presos naquele dia, um ficou ferido e, no dia 16 deste, mês as polícias Civil catarinense e gaúcha prenderam outro integrante do bando em Novo Hamburgo (RS).

Parte do material apreendido na casa onde ocorreu o confronto Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Segundo a Polícia Civil, os dois mortos desta sexta estavam foragidos e tinham prisão preventiva decretada. Os ladrões eram considerados perigosos e integravam o grupo que assaltou neste ano dois bancos e uma praça de pedágio no Rio Grande do Sul.

No assalto em São João Batista, dois policiais civis ficaram feridos, entre eles o delegado Anselmo Cruz, responsável pela operação que frustrou o ataque. O episódio ainda rendeu uma discussão entre as polícias Civil e Militar de SC por conta da reclamação do comandante militar da cidade onde ocorre o roubo. Ele afirmou que não foi avisado da ação, o que poderia ter resultado em policiais feridos por engano em caso de intervenção da PM.

