Dudu desfalca o Figueirense contra o Criciúma pelo Catarinense

O técnico Márcio Goiano não poderá contar com o lateral-direito Dudu para o compromisso do Figueirense diante do Criciúma nesta quarta-feira, às 19h30min, no Estádio Heriberto Hülse. Dudu foi advertido com o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Almirante Barroso na última rodada e cumpre suspensão.

Para o lugar do atleta, a tendência é que Goiano escale Weldinho para a posição. Apesar da campanha ruim do Figueira neste Campeonato Catarinense, o jovem Dudu, de 19 anos, foi uma grata supresa. Jogador da base do clube, asumiu a tituridade e atuou em 14 partidas do time nesta temporada (11 pelo Estadual, 1 na Primeira Liga e 2 na Copa do Brasil).

O Figueirense é o nono colocado na tabela do returno do Estadual com três pontos. O Tigre, próximo adversário, é o quarto, com sete.

