Dubai condena três homens que maltrataram gato

Dubai 15/03/2017 | 16h54

O emir de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, condenou três homens que maltrataram um gato, e filmaram a ação, a limpar um zoológico quatro horas por dia durante três meses, indicou nesta quarta-feira um comunicado do governo.

"Essas pessoas cometeram um ato de brutalidade violando os princípios humanitários e que contradizem nossos valores e nossa religião", indica o comunicado.

O texto foi acompanhado pela foto de dois homens vestidos com uniformes azuis e varrendo uma área do zoológico de Dubai, mas sem especificar se são as pessoas envolvidas no caso.

Em um vídeo que circulou pelas redes sociais, pode-se ver um homem incitando dois cachorros da raça Rottweiler a devorar um gato vivo, depois que o felino comeu algumas pombas.

Segundo a imprensa local, os três detidos relacionados com o vídeo são dois asiáticos e um cidadão do Golfo.

bur/mh/ras/cmk/pc/jz/cb