Londres 24/03/2017 | 06h03

A polícia britânica anunciou nesta sexta-feira mais duas detenções "significativas" relacionadas ao atentado de Londres, ao mesmo tempo que revelou que o verdadeiro nome de Khalid Masood, autor do ataque, era Adrian Russell Ajao.

"Foram realizadas mais duas detenções significativas durante a noite", afirmou Mark Rowley, comandante da unidade antiterrorista da Scotland Yard, o que eleva a nove o número de pessoas sob custódia. Uma mulher foi liberada após o pagamento de fiança.

Rowley disse ainda que o homem que morreu na quinta-feira à noite em consequência dos ferimentos sofridos no atentado era um londrino de 75 anos chamado Leslie Rhodes.

Seu falecimento eleva o balanço do ataque a quatro mortos, além do criminoso, e 50 feridos - o número anterior era 40 - de 12 nacionalidades, informou o policial.

"Duas pessoas permanecem no hospital em estado muito grave, e uma delas luta entre a vida e a morte", disse Rowley.

Dois policiais feridos no ataque contra a Ponte de Westminster e o Parlamento continuam no hospital com "ferimentos significativos".

A investigação, disse Rowley, "se concentra em entender a motivação, a preparação e se (Russell) teve cúmplices".

"Queremos saber se agiu absolutamente sozinho, inspirado por propaganda terrorista, ou se recebeu ajuda de outros", afirmou o policial, antes de pedir a ajuda da população.

"Continuamos interessados em falar com qualquer pessoa que tenha conhecido bem Khalid Masood, que saiba que eram seus colaboradores e que possa apresentar informações sobre os locais que visitou recentemente".

"Podem existir pessoas que tinha, preocupações sobre Masood, mas que não se sentiam confortáveis, seja pela razão que for, em repassar estas preocupações para nós", completou.

A investigação é "ampla e avança rápido", disse o comandante, antes de informar que 2.700 itens foram apreendidos durante as operações de busca.

