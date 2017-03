Adem 02/03/2017 | 12h55

Doze supostos membros da Al-Qaeda morreram nesta quinta-feira em intensos bombardeios com drones americanos no centro do Iêmen, informaram fontes tribais e das forças de segurança.

Estes ataques, muito mais intensos que o habitual, se concentraram nas províncias de Abdjan e Chabwa (sul), assim como em Baida (centro).

Também houve ataques contra posições da Al-Qaeda no leste da cidade costeira de Shaqra, no golfo de Aden.

