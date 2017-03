Drone mata quatro supostos membros da Al-Qaeda no Iêmen

Aden 29/03/2017 | 06h18

Dois mísseis lançados por um drone atingiram nesta quarta-feira um veículo na região da cidade de Mudiyah, na província de Abyan, sul do Iêmen, e mataram quatro supostos membros da Al-Qaeda.

O ataque aconteceu duas semanas depois do governo do presidente americano Donald Trump ter concedido, ao que parece, novas atribuições à CIA para dirigir bombardeios com drones contra alvos extremistas no Oriente Médio.

Desde 2 de março, Washington realizou dezenas de bombardeios contra alvos da Al-Qaeda na Península Arábica (AQPA) em Abyan e nas províncias vizinhas de de Shabwa e Baida.

Nos primeiros três dias de bombardeios, 22 supostos combatentes da AQPA morreram, de acordo com fontes das forças de segurança e fontes tribais.

Mais de dois anos de guerra civil no Iêmen entre as forças do governo e os rebeldes xiitas que controlam a capital criaram um vazio de poder, aproveitado pela AQPA para ampliar sua presença no sul e leste do país.

Washington considera a AQPA a rede jihadista mais perigosa no mundo e afirma que nos últimos meses planejou ataques contra o Ocidente.

faw/fp