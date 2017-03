Dor e luto entre escombros no local do incêndio

Tragédia em Pomerode 25/03/2017 | 12h07

O luto é uma dor que se manifesta de formas distintas. Seis horas depois de perder três dos quatro filhos no incêndio da casa em que morava, na Rua Ribeirão Souto, bairro Testo Central, em Pomerode, o pai das crianças, Renato Ralf Lach, 30 anos, mantinha-se de pé. Diante dos escombros do imóvel queimado, conta calmamente o que viu ao voltar da residência de um primo, com quem iria trabalhar na colheita de pepinos. A casa em chamas, a família aos gritos, a esposa tentando pela última vez salvar os filho, sem conseguir. O tom de voz não oscila. Os cigarros acesos um no outro são os sinais mais aparentes de angústia.

Os pais de Renato — avós das crianças — seguem sentados na garagem. Repouso para os corpos cansados pelos anos de lavoura e ao coração dilacerado com o baque de horas antes. De costas para a casa incendiada em uma das quatro cadeiras está Traudi Lach, 59 anos. Cabelos brancos na altura dos ombros, semblante triste, mas sem choro, braços molhados para refrescar o ardor das queimaduras sofridas na tentativa de socorro.

Ela atende o celular e conversa em alemão com um parente. A cada nova visita que chega com os olhos marejados, sem entender, os avós recontam o drama vivido no amanhecer. Os gritos da nora Bruna Lach, 29, o choro das crianças, a corrida em busca de baldes e mangueira para tentar evitar o inevitável. Só desabafo, sem caça a culpados. Qualquer conversa ajuda a afastar o silêncio, que agora ecoa e maltrata.

— Perder quatro netos em um ano, a gente nem sabe o que fazer — lamenta Traudi, ao lembrar da perda de outra neta.



Na ocasião, o pai Renato levou nos braços o caixão para o funeral. A mãe Bruna foi quem mais sofreu.

— Era uma dor tão triste para quem estava junto. Agora, vê-los passar por isso de novo, de um jeito tão trágico — lembra um dos amigos da família.

A seriedade do gene alemão ajuda o pai e os avós a encarar o momento. Dá motivos para acreditar no consolo da letra triste de uma canção: "Deus dá o frio conforme o cobertor". Força que se manifesta até no pequeno Braian, 12 anos, que ajudou os bombeiros no trabalho de perícia.

As cicatrizes e o futuro

Mas não há vida que siga da mesma maneira depois de perder três filhos em um incêndio. Neste sábado, quando os pais tiverem que ver mais três caixões brancos baixarem, a dor ainda vai continuar a queimar como os escombros nesta sexta. Será difícil tirá-la da memória. A casa em que Renato, Bruna e os filhos moravam fica encostada na dos avós paternos e no centro do terreno da família. Na hora de tratar as galinhas no quintal, organizar no rancho as verduras que a família cultiva, vai ser difícil passar incólume à clareira hoje tomada por madeira e móveis queimados. Um cenário que fez até o pastor-alemão de guarda passar a tarde quieto, dentro de uma casinha de tábuas sem pintura.

O trabalho, tão valioso na cultura alemã, também se mostra como refúgio para a família. E passa pela plantação onde são cultivadas alface, brócolis,repolho, couve-flor e verduras. Para os primos de Renato, Cristiano, 23 anos, e Gabriel Lach, que comemorou 17 anos na quinta-feira em uma festa na casa agora destruída, a vida já precisou seguir adiante no dia seguinte. Eles precisaram colher cerca de 200 quilos de pepino que poderiam se perder se ficassem para depois.

Quando o tempo passar, os caminhos do pai Renato e do avô Ralf também devem voltar para a plantação. Mas mesmo lá será difícil tirar as memórias das crianças. Kamila, por exemplo, adorava ir com os primos e o avô para a colheita.

— Muitas vezes ela que fazia pressão para ir. Quando voltávamos ela sempre queria tomar café ao lado do opa. Tudo isso vai fazer muita falta — conta o avô Ralf, 62, interrompido por um embargo na voz.

Para a mãe e a avó, mais envolvidas com a casa, será mais difícil provar que o tempo pode suavizar a morte — e não sonhar com um tempo em que, como na música do rapper Emicida, as mães não tenham que ser tão fortes. A sós nesse mundo incerto, três anjos as acompanham.