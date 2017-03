Domingo será dia abafado, com sol entre nuvens em todo o Estado

Previsão do tempo 12/03/2017 | 08h46 Atualizada em

As nuvens ainda devem predominar neste domingo, permitindo algumas aberturas de sol, deixando o dia abafado. No entanto, há previsão de chuva para algumas áreas do Estado pela manhã, mas em boa parte das cidades entre a tarde e a noite.

Previsão da semana



O sol aparece na segunda que tem apenas um pouco mais de nuvens de manhã em parte do Estado. A terça também será um dia de sol e tempo seco. O padrão da atmosfera muda e finalmente, para muitas pessoas, as noites mais abafadas não deverão estar presentes, ou seja, o amanhecer de segunda do planalto ao Oeste já deverá ser de outono. Na terça-feira, esse amanhecer mais ameno já deverá ocorrer em todas as regiões. Importante destacar que durante a tarde as temperaturas sobem um pouco, mas não com tanta intensidade como já vimos neste verão.

As informações são do Blog do Puchalski e da Epagri/Ciram.

Veja a previsão por região para este domingo:

LITORAL NORTE 29ºC 22º

Manhã: Céu encoberto

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE 28ºC 17ºC

Manhã: Céu encoberto

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA 29ºC 22ºC

Manhã: Céu encoberto

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Encoberto com chuva

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA 28ºC 18ºC

Manhã: Céu encoberto

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Encoberto com chuva

VALE DO ITAJAÍ 29ºC 17ºC

Manhã: Céu encoberto

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Encoberto com chuva

LITORAL SUL 28ºC 19ºC

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

PLANALTO SUL 23ºC 15ºC

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

MEIO OESTE 23ºC 17ºC

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

OESTE 26ºC 18ºC

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

EXTREMO OESTE 27ºC 20ºC

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva