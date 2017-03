Dois procuradores disputam eleição para a chefia do Ministério Público de Santa Catarina

Mandato 2017-2019 02/03/2017 | 17h25 Atualizada em

A eleição interna para a chefia do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) para o mandato 2017-2019 acontece nesta sexta-feira, em Florianópolis. Concorrem ao cargo de procurador-geral de Justiça dois candidatos: Sandro José Neis e Gercino Gomes Neto. Os nomes com os respectivos votos serão levados ao governador Raimundo Colombo na chamada lista tríplice para a escolha e a nomeação. O ato de posse deve ser até o dia 15 de abril. Nos últimos anos, o governador do Estado tem nomeado o mais votado.

Sandro José Neis, 48 anos, é o atual procurador-geral de Justiça do MPSC e candidato à reeleição. Na disputa anterior, em 2015, ele foi o mais votado com 251 votos contra 196 do segundo colocado, o promotor Andrey Amorim. Naquela disputa, ainda houve um terceiro candidato, o promotor Francisco de Paula Fernandes Neto, que obteve 58 votos.



Atual procurador-geral de Justiça Sandro José Neis Foto: Miram Zomer / Agência AL

Neis concorrerá na eleição contra um ex-procurador Geral de Justiça: Gercino Gomes Neto esteve no cargo de 2007 a 2011. Gercino é candidato com o tom de oposição à atual chefia da instituição e afirma "ter sido o único nesta condição que desde 1991 conseguiu venceu o atual grupo que comandaria o MPSC".

Gercino Gomes Neto foi procurador-geral de Justiça entre 2007 e 2011 Foto: Daniel Conzi / Agencia RBS

— A minha escolha pela candidatura se deve a tentativa de reaproximar o MP da sociedade como instituição. Nos últimos anos, o MP de forma institucional se afastou da sociedade por sua chefia, não em relação promotor na ponta, o que é importante ficar claro — disse Gercino.

Sandro José Neis afirma ter percorrido as Comarcas para dialogar com colegas e não concorda com o discurso do oponente de que a chefia do MPSC se afastou da sociedade. Neis tem afirmado que deseja continuar representando o MPSC com um trabalho focado no capital humano e por uma instituição cada vez mais sintonizada com as necessidades sociais.

— A minha experiência obtida em 25 anos de carreira são suficientes para indicar o meu nome para os projetos de aperfeiçoamento da instituição. Nos últimos dois anos, apesar da crise econômica, tivemos um MP forte. Temos propostas com a participação de todos os segmentos, não só dentro da instituição — enfatizou Neis.

Os candidatos participam de um debate às 20h desta quinta-feira em Florianópolis promovido pela Associação Catarinense do MP, na sede balneária da entidade. Devem votar nesta sexta-feira 451 membros, entre procuradores e promotores. A votação será das 9h às 18h no 1º andar da sede da Procuradoria-Geral de Justiça, na Capital.