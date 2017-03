Dois jovens de 18 anos morrem em acidente na SC-108, em Turvo

Colisão traseira 19/03/2017 | 10h03 Atualizada em

Dois jovens de 18 anos morreram em um acidente na noite deste sábado na SC-108, km 16, em Turvo, próximo à divisa com Meleiro, no Sul do Estado. As vítimas estavam em uma motocicleta com placa de Timbé do Sul, que colidiu contra a traseira de um caminhão.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h30min, segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e chovia na região. O caminhão, com placas de Turvo, era conduzido por um homem de 35 anos, que não se feriu.

Leia também:

Motorista fica preso às ferragens em acidente na BR-470, em Apiúna



Jovem morre na BR-470, em Apiúna, no Vale do Itajaí

Jovem morre em acidente de trânsito em Canelinha