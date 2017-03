Dois homens são encontrados degolados em Paris; um familiar detido

Paris 17/03/2017 | 09h28

Um homem foi detido nesta sexta-feira em Paris depois de supostamente ter assassinado com uma arma branca seu pai e irmão debaixo de seu edifício, informaram fontes policiais.

Segundo os primeiros elementos da investigação, o agressor degolou as duas vítimas, indicaram as fontes, que se mostraram prudentes sobre o motivo do crime.

Segundo testemunhas, o homem manifestou opiniões "vinculadas ao Islã radical", explicaram estas fontes.

Os incidentes ocorreram no leste da capital francesa, perto da Place de la Nation.

A polícia mobilizou um dispositivo de segurança no bairro, localizado no distrito XI de Paris, onde a circulação foi parcialmente bloqueada.

* AFP