Dois alpinistas da Suíça morrem nos Andes na Argentina

Buenos Aires 21/03/2017 | 14h17

Dois montanhistas, um alemão e um suíço, morreram enquanto escalavam o monte Fitz Roy, na Argentina, onde seus corpos foram encontrados no fim de semana passado, informou nesta terça-feira uma fonte de Saúde.

O Fitz Roy, 3.405 metros acima do nível do mar, está localizado na Cordilheira dos Andes, em uma zona fronteiriça com o Chile, dentro dos parques nacionais Bernardo O'Higgins (Chile) e Los Glaciares (Argentina).

Os corpos do suíço, de 33 anos, e do alemão, de 28, ambos residentes na Suíça, foram encontrados no sábado por acaso por outros alpinistas, disse à AFP uma fonte do Posto de Saúde de El Chaltén, 2.700 km a sudoeste de Buenos Aires.

