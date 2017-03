Dois álbuns de Bowie serão vendidos pelo 'Dia do Vinil'

Nova York 10/03/2017 | 18h54

Dois álbuns da lenda do rock David Bowie serão vendidos em 22 de abril por ocasião da 10ª edição do chamado "Dia do Disco de Vinil", indicou nesta sexta-feira a gravadora Parlophone.

Os álbuns terão uma quantidade limitada de cópias. Um deles é o duplo para 33 rotações do show "Cracked Actor", realizado em Los Angeles em 1974.

Esta atuação marcou a adoção do soul por Bowie, que originalmente encarnou o "glam rock".

Um documentário da BBC passou trechos do show, em que esteve acompanhado pelo cantor de soul Luther Vandross, mas pela primeira vez este disco reúne todos os registros.

O produtor de Bowie, Tony Visconti, os remasterizou, de acordo com a gravadora.

O segundo é o "Bowpromo", um álbum promocional de 1971 que tem versões alternativas de músicas que saíram posteriormente naquele ano no disco "Hunky Dory".

O lado B do vinil conta com canções de Dana Gillespie, uma cantora veterana e atriz britânica conhecida por sua participação na ópera rock "Jesus Christ Superstar", de Andrew Lloyd Webber.

Em constante evolução ao longo de sua carreira, Bowie inovou, inclusive, com seu último álbum "Blackstar", lançado dois dias antes antes de sua morte.

As vendas de vinis cresceram nos últimos anos nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, estimulando o setor.

