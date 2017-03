"Dói ser eliminado fazendo um bom jogo", diz técnico do Avaí após derrota nos pênaltis

Fora 02/03/2017 | 07h30 Atualizada em

Claudinei Oliveira lamentou muito a eliminação do Avaí na Copa do Brasil. O Leão foi superado pelo Luverdense, nos pênaltis e deu adeus à competição ainda na segunda fase. Em entrevista coletiva após o duelo na Ressacada, o treinador analisou o resultado e disse que os jogadores ficaram muito chateados.

- O pessoal, não podia ser diferente, ficou muito chateado. Ser eliminado precocemente onde tínhamos tudo para avançar pelo que apresentamos nos noventa minutos, mas não conseguimos definir e nos pênaltis o Luverdense foi mais competente. O goleiro foi feliz, fez defesas e estamos eliminados. Não fizemos um jogo ruim, dói ser eliminado fazendo um bom jogo e sabendo que fizemos de tudo para vencer - avaliou o técnico do Leão.

Campeão antecipado do turno do Catarinense, o Avaí volta a campo neste domingo, contra o Inter de Lages, às 18h30min. Segundo Claudinei, os atletas que têm atuado com frequência serão poupados.

- Temos que descansar os atletas para começar bem o segundo turno do Catarinense e fazer uma campanha que nos dê o título antecipado do campeonato. Temos 10 dias para a estreia contra o Criciúma (returno do Estadual), e vamos ver quem tem condições para jogar no domingo. Alemão e Betão é certo que não jogam e não vou correr o risco de machucar esses jogadores - ponderou.

