Documentário sobre terra indígena alagada no Alto Vale do Itajaí terá pré-lançamento nesta quinta-feira /

O pré-lançamento do documentário "Enchente: o outro lado da Barragem Norte", de Humberto Capucci, ocorrerá nesta quinta-feira, às 18h30, no auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis. A obra retrata o impacto da construção da barragem na vida do povo Xokleng que vive na reserva Duque de Caxias (Terra Indígena Laklãnõ-Xokleng), nos municípios catarinenses de Doutor Pedrinho, José Boiteux e Vitor Meireles, no Alto Vale do Itajaí.

O filme, que contou com apoio da Regional Sul do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), apresenta depoimentos dos próprios indígenas. O documentário pretende ser um espaço de diálogo com a população regional que em grande parte desconhece o problema vivido pelos indígenas. Também tem por objetivo ser um espaço de denúncia das violações promovidas pelas autoridades brasileiras.

De acordo com a produção do filme, a construção da barragem atingiu a vida dos Xokleng Laklãnõ, alagando terras de várzea, cobrindo aldeias e lavouras existentes na década de 1970, auge da ditadura militar. A barragem foi erguida na porta da terra Indígena com o objetivo de conter a força das águas que ameaçavam as populações de Ibirama, Indaial e Blumenau.

Lideranças da tribo vão estar presentes no evento. Na sexta-feira, será a vez da comunidade assistir ao documentário, a partir das 14h, na Escola Estadual João Bonelli, em José Boiteux.