Documentário 'Jericó el infinito vuelo de los días' vence em Toulouse

Toulouse 24/03/2017 | 18h02

A produção colombiana "Jericó el infinito vuelo de los días", da cineasta Catalina Mesa, ganhou, nesta sexta-feira, o prêmio de melhor documentário no Festival Cinelatino de Toulouse.

O festival, que acontece no sudoeste da França entre os dias 17 e 26 de março, premiou o retrato do cotidiano das mulheres de um povoado típico de Antioquia, no noroeste da Colômbia, cuja capital é Medellín.

A cineasta apresenta uma realidade em extinção por meio dos relatos de um grupo de mulheres que conta sua visão de mundo.

Catalina Mesa chegou a Jericó porque tinha uma tia-avó que vivia lá, o último laço de sua família com uma vida rural. Quando ela ficou doente, a documentarista decidiu viajar para o povoado.

"É partir dos encontros que emerge a sua realidade", disse à AFP a diretora colombiana, antes de receber o prêmio.

Segundo Mesa, durante as conversas com estas mulheres, elas lhe mostraram suas histórias, dores e humores, entregando suas "pepitas de sabedoria de vida".

O documentário autobiográfico chileno "El pacto de Adriana", que retrata o assombro de uma jovem que descobre que sua tia é acusada de ser a secretária do ex-chefe da polícia de Augusto Pinochet, recebeu o prêmio SIGNIS, outorgado pela Associação Católica Mundial para a Comunicação.

