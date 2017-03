Do campo ao prato: sem medo de comer

Economia 25/03/2017 | 03h01 Atualizada em

Uma das grandes preocupações do setor com a operação Carne Fraca foi o medo gerado nos consumidores e a desconfiança com o consumo de carne. Uma semana após as denúncias, as perdas registradas pela cadeia exportadora de carne de frango e de carne suína do Brasil chegam a US$ 40 milhões, segundo informações da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Os prejuízos decorrem dos bloqueios das importações de grandes mercados para frangos, suínos ou perus, como China, Hong Kong, Egito, México e Chile.



No mercado interno, ainda não foi possível estimar o impacto. Porém, as empresas se esforçam para assegurar aos consumidores que a Carne Fraca pegou apenas um pequeno pedaço da cadeia e que os produtos estão seguros.



A advogada Vania Provensi, por exemplo, não mudou os hábitos de consumo.



– Não parei de comprar carne porque sou do Oeste e sei como é produzida. Não tenho desconfiança – afirma.



