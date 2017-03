Acapulco 01/03/2017 | 06h04

O sérvio Novak Djokovic e o espanhol Rafael Nadal estrearam com vitória no Aberto de Tênis do México, disputado em Acapulco, na terça-feira.

Djokovic, primeiro cabeça de chave, derrotou o eslovaco Martin Klizan por 6-3 e 7-6 (7/4), enquanto Nadal superou o alemão Michael Zverev por 6-4 e 6-3.

str/fp