Disco de inéditas de Chuck Berry já tem data de lançamento 

Póstumo 23/03/2017 | 08h55 Atualizada em

O disco de inéditas de Chuck Berry, músico morto no último sábado, teve data de lançamento confirmada: 16 de junho. As informações foram divulgadas no perfil oficial do artista no Facebook. Mas os fãs mais apressados já podem ouvir o single Big Boys, liberado nesta semana.

Leia mais:

Ícone do rock, Chuck Berry morre aos 90 anos

Em 2016, Chuck Berry anunciou lançamento de novo álbum após 38 anos



No comunicado, a família escreveu que, apesar do momento difícil "Chuck não tinha desejo maior do que ver seu álbum lançado para o mundo". Esse é o primeiro disco do ícone da música americana em quase 40 anos — o último, Rock It, é de 1979. As faixas foram gravadas entre 1991 e 2014, com músicas compostas, em sua maioria, nos anos 1950.

CANÇÕES DO ÁLBUM

Wonderful Woman

Big Boys

You Go To My Head

3/4 Time (Enchiladas)

Darlin

Lady B. Goode

She Still Loves You

Jamaica Moon

Dutchman

Eyes Of Man

Leia outras notícias de entretenimento e cultura em ZH