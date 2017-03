Diante da torcida, Tubarão passa pelo Brusque no Catarinense

3 a 2 26/03/2017 | 21h59 Atualizada em

O Tubarão se recuperou após duas derrotas seguidas e venceu o Brusque por 3 a 2 na noite deste domingo, no Sul do Estado, em partida que fechou a quarta rodada do returno do Campeonato Catarinense. Os gols do Peixe foram anotados por Rentería, Gerson e Rafael Ratão. Leílson ainda descontou para o Bruscão, antes de ser expulso no final do segundo tempo. Nos acréscimos, Jonatas Belusso marcou mais um para os visitantes, fechando o placar no Estádio Domingos Silveira Gonzales.



Foi uma grande atuação do Peixe, que conquistou seu primeiro triunfo nesta segunda fase da competição, chegando aos quatro pontos, na sétima posição da tabela do returno. Na classificação geral, o Tubarão chegou aos 15 pontos, abrindo cinco de vantagem para o Metropolitano, e seis para o Barroso, os lanternas. A pontuação ainda deixou o Peixe perto das equipes que estão no meio da tabela.

Já o Brusque conheceu seu primeiro revés nesta etapa do Estadual. O time do técnico Pingo manteve os sete pontos, na terceira posição, atrás do Joinville e da Chapecoense.

Fora das duas últimas partidas por suspensão, o colombiano Rentería voltou com bola na rede. Foi dele o primeiro gol do jogo, seu sexto no Estadual. Do lado do Bruscão, Jonatas Belusso manteve a boa fase e também anotou um tento no duelo no Sul do Estado. Agora, ele é o artilheiro isolado do Campeonato Catarinense, com nove gols marcados.

