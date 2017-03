Dezenas de civis mortos em bombardeios aéreos no oeste de Mossul

Mossul 25/03/2017 | 10h12

Dezenas de civis morreram nos últimos dias no oeste de Mossul em bombardeios aéreos contra o último grande reduto do grupo extremista Estado Islâmico (EI) no Iraque. anunciaram as autoridades iraquianas.

"Dezenas de corpos continuam sepultados sob as ruínas desta cidade, que as forças iraquianas tentam reconquistar com o apoio dos bombardeios da coalizão internacional antijihadista liderada pelos Estados Unidos", afirmou Bashar al-Kiki, presidente do conselho provincial de Nínive, cuja capital é Mossul.

O governador da província, Nawfal Hammadi, mencionou mais de 130 civis mortos.

* AFP