Dez corpos são encontrados em barranco no México

Guadalajara 29/03/2017 | 18h52

Ao menos 10 corpos, alguns em avançado estado de decomposição, foram encontrados nesta quarta-feira no oeste do México, no limite entre os estados de Jalisco e Colima, informaram as autoridades estaduais.

Os corpos estavam no fundo de um barranco próximo ao povoado de Quesería, no estado de Colima, vizinho ao município de Tonila, em Jalisco, revelou o governador José Ignacio Peralta.

"São vários corpos, alguns em avançado estado de decomposição, praticamente apenas o esqueleto", disse Peralta à imprensa.

A região é uma zona de atuação do cartel Jalisco Nova Geração, um dos mais poderosos do México, e do cartel de Sinaloa, do detido Joaquín "El Chapo" Guzmán.

